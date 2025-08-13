W "Politycznym WF-ie" również o aferze wokół KPO, która nie wygasa, a wręcz przeciwnie - możliwy jest jej drugi sezon, czyli dotacje dla twórców kultury. Choć z Koalicji 15 Października płyną głosy, iż nieprawidłowości być tam nie powinno, niewykluczone, że realnie będzie inaczej. Czy cała sprawa skończy się dymisją minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a może Polska 2050 stanie murem za swoją wiceprzewodniczącą i nie pozwoli na "czystki" w jej resorcie?