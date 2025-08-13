"Polityczny WF": Będzie wejście do KRS? Szykują operację jak w TVP
W rządzie otrzymali zielone światło, aby przygotowywać plan wejścia do Krajowej Rady Sądownictwa, nazywanej przez władzę neo-KRS. Jak wyglądałaby taka operacja? Miałaby przypominać tę przeprowadzoną w TVP, o czym Piotr Witwicki i Marcin Fijołek mówią w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF". W tym kontekście ważnym członkiem gabinetu Donalda Tuska jest Waldemar Żurek. Na jaki scenariusz ostatecznie zdecyduje się nowy minister sprawiedliwości?
W "Politycznym WF-ie" również o aferze wokół KPO, która nie wygasa, a wręcz przeciwnie - możliwy jest jej drugi sezon, czyli dotacje dla twórców kultury. Choć z Koalicji 15 Października płyną głosy, iż nieprawidłowości być tam nie powinno, niewykluczone, że realnie będzie inaczej. Czy cała sprawa skończy się dymisją minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a może Polska 2050 stanie murem za swoją wiceprzewodniczącą i nie pozwoli na "czystki" w jej resorcie?
W najnowszym wydaniu podcastu Interii również o tym, kiedy PSL stawia "naukę przeciw zabobonom" w starciu z PiS, z jakiego powodu partie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego pozostają "zakładnikami" małych grup swoich wyborców, a także, kiedy i dlatego Mateusz Morawiecki przekonywał, aby luzować prawo wiatrakowe.
