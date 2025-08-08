"Polityczny WF": Absurdalne dotacje z KPO. Pożar w rządzie nieunikniony?
Niemałe pieniądze popłynęły do przedsiębiorców z Krajowego Planu Odbudowy, aby polska gospodarka miała się lepiej. A tu niespodzianka - poza sensownymi projektami środki przyznano również na wynajem jachtów, maszynę do produkcji lodów czy kurs brydża. W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują, czy i jak zamieszanie wokół dotacji z KPO może zaszkodzić rządowi, a także czy konsekwencje za ten "pożar" będą grozić Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz?
Autorzy podcastu commentary Interii przyglądają się również kształtującym się relacjom na linii Donald Tusk - Karol Nawrocki. Jest możliwe, że były prezes IPN będzie "prezydentem wszystkich Polaków", a może takie hasło można włożyć między bajki? I który z nich ma więcej amunicji, by zaszkodzić politycznemu przeciwnikowi? Dziennikarze kreślą też potencjalny scenariusz, w którym nasz kraj, za sprawą tej "wojny na górze", mógłby najeść się niemałego wstydu w Brukseli. Są szanse, aby się nie ziścił?
W nowym odcinku "Politycznego WF-u" również o zarobkach polityków, z wysokością których państwu trudno konkurować z sektorem prywatnym. Dojrzeliśmy do tego, aby płacić znacznie więcej specjalistom zajmującym ważne stanowiska?
