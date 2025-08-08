Autorzy podcastu commentary Interii przyglądają się również kształtującym się relacjom na linii Donald Tusk - Karol Nawrocki. Jest możliwe, że były prezes IPN będzie "prezydentem wszystkich Polaków", a może takie hasło można włożyć między bajki? I który z nich ma więcej amunicji, by zaszkodzić politycznemu przeciwnikowi? Dziennikarze kreślą też potencjalny scenariusz, w którym nasz kraj, za sprawą tej "wojny na górze", mógłby najeść się niemałego wstydu w Brukseli. Są szanse, aby się nie ziścił?