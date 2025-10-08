Świetlica Terapeutyczna w Lewinie, która kosztowała 6,5 miliona złotych, została właśnie oficjalnie otwarta. To druga największa w tym roku inwestycja Fundacji Polsat, zrealizowana dzięki darczyńcom i widzom, którzy wsparli akcję "Pomoc dla powodzian" oraz przekazali 1,5 proc. podatku.

To nie tylko budynek. To miejsce, które daje dzieciom nadzieję, opiekę oraz wsparcie i możliwość odbudowy emocjonalnej po traumie powodzi z 2024 roku.

Solidarne wsparcie - wielka pomoc dla najmłodszych

Środki na budowę Świetlicy zostały zebrane w ramach ogólnopolskiej akcji "Pomoc dla powodzian". Na stronie Fundacji Polsat uruchomiono zbiórkę, a Telewizja Polsat we współpracy z Polsat Media wyemitowała specjalny blok reklamowy "Reklama na ratunek. Wspólnie dla powodzian".

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu darczyńców zebrano łącznie:

4 mln zł - ze zbiórki na stronie Fundacji Polsat,

1,8 mln zł - z bloku reklamowego,

Pozostałe środki (0,7 mln zł) pochodziły z 1,5 proc. podatku przekazanego Fundacji.

Wyremontowana Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim materiały prasowe

Druga największa inwestycja Fundacji Polsat w 2025 roku

Budowa Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim to druga największa inwestycja Fundacji Polsat w 2025 roku, zaraz po remoncie i modernizacji Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, realizowanym w ramach inicjatywy "Fundacja Polsat dla Dziecięcych Serc".

- Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się stworzyć miejsce, które jest symbolem solidarności, troski i nadziei. Ta świetlica to nie tylko inwestycja w mury, ale przede wszystkim w emocje, bezpieczeństwo i przyszłość dzieci. Jesteśmy dumni, że razem z naszymi widzami i partnerami mogliśmy zrealizować tak ważny projekt - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Ośrodek w Lewinie Brzeskim przed powodzią - i w jej trakcie materiały prasowe

Przestrzeń, która wspiera i leczy

Nowa Świetlica Terapeutyczna to 500 m² nowoczesnej, w pełni wyposażonej przestrzeni dostosowanej do potrzeb dzieci i terapeutów. W porównaniu do zniszczonej podczas powodzi placówki (160 m²), nowy obiekt oferuje kilkukrotnie większe możliwości wsparcia.

Wśród nowych pomieszczeń znajdują się m.in.:

sala terapii grupowej,

sala integracji sensorycznej,

sala doświadczania świata,

sala ciszy i relaksu,

pracownie plastyczna i komputerowa,

gabinety psychologa i logopedy,

dwie sale świetlicowe z aneksem kuchennym i wyjściem na taras i plac zabaw,

ogród terapeutyczny i teren zielony,

szatnie, toalety, sterownia, archiwum, gabinet dyrektora i zaplecze socjalne.

Cały teren objęto nowoczesnym monitoringiem, a wnętrza utrzymano w pogodnych barwach Fundacji Polsat, co nadaje im ciepły, przyjazny charakter.

- Dla naszych dzieci to miejsce znaczy wszystko. Po traumie powodzi potrzebowały poczucia bezpieczeństwa i nowego początku. Teraz mają nie tylko bezpieczną przestrzeń, ale i codzienne wsparcie - emocjonalne, terapeutyczne, edukacyjne. Dla wielu z nich to drugi dom - podkreśla Renata Pietruńko, Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.

Wnętrze Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim materiały prasowe

Inwestycja w dzieci - inwestycja w przyszłość

Nowa świetlica to miejsce, w którym dzieci:

otrzymują pomoc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,

uczą się współpracy i budowania relacji,

zyskują poczucie przynależności i zrozumienia

rozwijają swoje pasje i zainteresowania,

To nie tylko lokalna inicjatywa - to przykład, jak wspólnymi siłami można tworzyć miejsca realnej zmiany i odbudowy emocjonalnej po kryzysie.

Podopieczni świetlicy w Lewinie Brzeskim materiały prasowe

- Dla mieszkańców Lewina Brzeskiego to miejsce ma ogromne znaczenie. Wszystkie zajęcia w świetlicy są bezpłatne, a jej działalność finansuje Gmina Lewin Brzeski. Dodatkową wartością - szczególnie ważną w tak trudnym okresie - było zaangażowanie lokalnych firm w budowę nowego obiektu. To inwestycja, która nie tylko wspiera dzieci, ale wzmacnia całą naszą społeczność - powiedział Artur Kotara, Burmistrz Lewina Brzeskiego.

