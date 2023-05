Wielki protest w Serbii. Demonstranci otoczyli gmach publicznego nadawcy

Oprac.: Karolina Głodowska Fakty dnia

Dziesiątki tysięcy obywateli Serbii zgromadziło się w Belgradzie, by zaprotestować przeciwko przemocy. W sobotę Serbowie otoczyli siedzibę publicznego nadawcy RTS, domagając się relacjonowania protestów i publikacji postulatów. To czwarta wielka demonstracja od początku maja, kiedy doszło w kraju do dwóch tragicznych strzelanin. W atakach przeprowadzonych dzień po dniu przez 13- i 21-latka zginęło kilkanaście osób, a wiele zostało rannych.

Zdjęcie Dziesiątki tysięcy protestujących otoczyło w Belgradzie gmach publicznego nadawcy / Milos Miskov/ANADOLU AGENCY / Getty Images