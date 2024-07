Grupa aktywistów zablokowała w czwartek port lotniczy we Frankfurcie nad Menem. Na płytę lotniska przedostali się przez dziurę w płocie. U celu zajęli miejsca na pasach startowych, a część z nich przykleiła się do asfaltu . Wcześniej podobne akcje przeprowadzili na innych niemieckich lotniskach: w Hamburgu, Düsseldorfie i Berlinie.

Jak podał "Bild am Sonntag", w konsekwencji ich działań wstrzymano ponad 230 lotów. Dla samej Lufthansy oznaczało to 150 odwołanych lotów krótko- i średniodystansowych oraz konieczność przekierowania 16 samolotów długodystansowych do innych portów lotniczych. Tam trzeba było ponownie je zatankować, zanim po zakończeniu akcji mogły odbyć podróż do docelowego lotniska. W międzyczasie wielu pasażerów spóźniło się na swoje loty przesiadkowe. Akcja kosztowała miliony.