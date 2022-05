Grecy chcą ukraińskich uchodźców z Polski

Skontaktowaliśmy się z firmą w Polsce, która pracuje z wieloma Ukraińcami - przekazał gazecie szef działu rekrutacji grupy hotelowej Sani/Ikos. Przedsiębiorstwo już ogłosiło chęć zatrudnienia 300 ukraińskich pracowników, inna firma poszukuje 200 pracowników z tego kraju - pisze "Kathimerini".

Gazeta przypomina, że w Grecji przebywa obecnie ponad 25 tys. uchodźców z Ukrainy, z których blisko 10 tys. otrzymało pozwolenie na pobyt i pracę. Duża część tych nowych pracowników może znaleźć zatrudnienie w branży turystycznej - dodaje dziennik.

Według Andreasa Andreadisa, honorowego przewodniczącego Greckiej Federacji Turystycznej, w sektorze brakuje ponad 50 tys. pracowników.

Reklama

Uchodźcy podejmują w Polsce pracę

- To wyjątkowa migracja - co czwarty uchodźca w wieku produkcyjnym, który dotarł do Polski podjął legalną pracę - mówił wiceminister SWiA Paweł Szefernaker po międzynarodowym spotkaniu ministrów z 12 państw zajmujących się pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy podkreślił na briefingu po konferencji, że to niespotykana na skalę światową sytuacja, jeśli chodzi o migrantów, żeby w tak krótkim czasie tak wiele osób podjęło pracę.

- Ta liczba osób wzrasta, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Jesteśmy w tej chwili przed rozpoczęciem pracy sezonowej w Polsce i myślę, że ona również pozwoli na to, że ta liczba się zwiększy - ocenił. Powiedział, że podtrzymuje deklarację, że jeszcze w maju rząd przedstawi pierwsze systemowe rozwiązania, nad którymi obecnie pracuje wspólnie z samorządami.

Powiedział dziennikarzom, że chciałby, aby pod koniec maja procedowane zostały te sprawy w parlamencie, aby pod koniec czerwca, gdy kończy się okres 60 dodatkowych dni dotyczący świadczeń dla polskich rodzin pomagających uchodźcom, rozwiązania systemowe pozwalały na lepsze usamodzielnienie się i adaptację uchodźców z Ukrainy w Polsce.

W rozwiązaniach tych mają być określone zasady dotyczące opieki nad dziećmi, edukacji i dostępu do rynku pracy - przypomniał Szefernaker.

Podał, że we wtorek wspólnie z samorządowcami będą roboczo omawiane sprawy dotyczące rynku mieszkaniowego, prawa budowlanego w związku ze zmniejszeniem się dostępności do mieszkań po napływie uchodźców.

Powiedział, że w najbliższym czasie rząd będzie chciał wyjść z propozycją zmian prawnych w tych sprawach w porozumieniu z ministerstwem rozwoju.