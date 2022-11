Uważano go za wymarłego od 140 lat. Tak zareagowali naukowcy na odkrycie

Mateusz Kucharczyk Nauka

Naukowcy po raz pierwszy od 140 lat zaobserwowali bażanciaka czarnoszyjego. Ptaka odnaleziono dzięki ukrytej kamerze na należącej do Papui-Nowej Gwinei Wyspie Fergusona. - To jak odnalezienie jednorożca - podkreślił John C. Mittermeier, jeden z naukowców, który uczestniczył w odnalezieniu dawno niewidzianego gatunku ptaka.

Zdjęcie Bażanciak czarnoszyi był uważany za wymarły gatunek gołębia / Wild Birds of New Guinea / Twitter