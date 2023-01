Pierwsza pełnia w 2023 roku wypada już dziś i nosi nazwę Wilczej. Jaki będzie miała na nas wpływ?

Kiedy możemy oglądać Pełnię Księżyca w styczniu?

Zazwyczaj w jednym miesiącu kalendarzowym występuje jedna pełnia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Luty to miesiąc, w którym czasami zdarza się, że pełnia Księżyca nie występuje ani razu. Z kolei w dłuższych miesiącach do tego zjawiska może dochodzić nawet dwa razy. Wtedy mówi się o Pełni Niebieskiego Księżyca, która występuje średnio raz na kilka lat. Tarcza księżycowa zmienia wtedy swój odcień, ale wbrew nazwie nie jest ona niebieska, tylko wpada w tonację lekko szarą, czerwoną lub różową.

W styczniu będziemy mogli obserwować jedną Pełnią Księżyca. Wilczy Księżyc zobaczymy w pełnej krasie w nocy z 6 na 7 stycznia. Pełnia zacznie się dokładnie o godzinie 00:09.



Dlaczego Wilczy Księżyc?

Styczniowa pełnia Księżyca jest także nazywana "Lodowatą" lub "Starą". Jednak to przydomek "Wilcza" osiągnął największą popularność. Pełnia zawdzięcza go rdzennym Amerykanom i Europejczykom, którzy nawiązali w ten sposób do rozpaczliwego wycia wilków w tym okresie. Wycieńczone długą zimą zwierzęta, wyły do Księżyca z powodu głodu i cierpienia.

Jaki wpływ ma na nas Księżyc?

Wpływ Księżyca na ludzki organizm zależy od fazy, w której się znajduje. W cyklu Księżyca możemy wyróżnić 4 główne fazy. To:

nów - tarcza Księżyca jest prawie niewidoczna, na niebie można dostrzec go jako cienki sierp,

- tarcza Księżyca jest prawie niewidoczna, na niebie można dostrzec go jako cienki sierp, I kwadra - Księżyc przybywa, widzimy wtedy już jego połowę,

- Księżyc przybywa, widzimy wtedy już jego połowę, pełnia - tarcza Księżyca jest widoczna w całości,

- tarcza Księżyca jest widoczna w całości, III kwadra - powierzchnia Księżyca ubywa, ponownie widać jego połowę.

Różne fazy księżyca wpływają odmiennie na nasze ciało. Nie tylko warunkują nasz humor. Oddziałują również na ukrwienie skóry i jej zdolność do regeneracji, czy szybkość odrastania włosów i paznokci.



Pełnia często powoduje, że zmniejsza się nasza zdolność do odpoczynku. Nie potrafimy zasnąć lub budzimy się zbyt wcześnie. Wynika to z cyklicznych zmian, które naukowcom udało się zauważyć w naszym układzie hormonalnym. Spostrzegli, że Księżyc lub jego brak oddziałują m.in. na poziom melatoniny w ludzkim organizmie. Ma to bezpośredni wpływ na nasz metabolizm i inne reakcje.

