Kleszcze to jedne z najniebezpieczniejszych pajęczaków. Odpowiada za to fakt, iż mogą one roznosić bakterie wywołujące niebezpieczne choroby, takie jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Naukowcy na całym świecie doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia, dlatego nieustannie szukają skutecznych sposobów na kleszcze.

Nowe badania przeprowadzone przez profesor Shelley Adamo z Uniwersytetu Dalhousie mogą okazać się przełomowe pod względem walki z tymi szkodnikami. Okazuje się bowiem, że jodła balsamiczna zabija kleszcze szybko i skutecznie.

Jodła balsamiczna sposobem na kleszcze. Naukowcy potwierdzają jej skuteczność

Do odkrycia nowego sposobu na kleszcze przyczyniła się wnikliwa obserwacja profesor Shelley Adamo. Kobieta zauważyła nietypowe zachowanie kleszczy w drzewostanach jodły balsamicznej na terenie jej posiadłości w South Shore.

Zdjęcie Badaczka Shelley Adamo z Uniwersytetu Dalhousie zauważyła nietypowe zachowanie kleszczy w pobliżu jodły balsamicznej / 123RF/PICSEL

Badaczka z wydziału psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Dalhousie doszła do wniosku, że przenoszące boreliozę kleszcze czarnonogie unikają rośliny i postanowiła głębiej przeanalizować to zjawisko.

Naukowcy przez trzy lata prowadzili eksperyment, którego dokładne wyniki w dniu 29 lipca udostępnione zostały w raporcie naukowym na stronie nature.com .

Jak odkryto, że jodła balsamiczna zwalcza kleszcze? Badano je przez trzy zimy

Zebrane kleszcze przez trzy zimy, od grudnia do marca, przebywały w specjalnych inkubatorach. Próbie poddawano setki insektów. Część z nich znajdowała się tam wraz z jodłą balsamiczną, a część z liśćmi dębu i klonu, które sprzyjają szkodnikom.

Dobór zimowego terminu nie był przypadkowy. Shelley Adamo miała przeczucie, że coś w zimnej pogodzie sprzyja zwalczaniu kleszczy. Nie mają one wówczas wystarczająco pożywienia i są bardziej osłabione. Większość z nich zimuje w ściółce albo tuż pod ziemią. Poza tym, zwalczając kleszcze w okresie zimowym nie musimy martwić się, że zaszkodzimy pożytecznym owadom, takim jak pszczoły, które zapylają kwiaty.

Zdjęcie Kleszcze najłatwiej zwalczać zimą / 123RF/PICSEL

Eksperyment wykazał, że kleszcze, które dostały warstwę jodły balsamicznej zginęły w niemal 100 procentach.

To znaczna różnica w porównaniu z przeżyciem w klonie i dębie, które statystycznie wynosiło od 60 do 80 procent.

Niewykluczone, że jodła balsamiczna w przyszłości może być wykorzystywana jako naturalny sposób na walkę z przenoszącymi boreliozę pajęczakami.

Jodła balsamiczna to naturalny wróg kleszczy. Dlaczego je zabija?

Niektórzy na pewno zastanawiają się, dlaczego jodła balsamiczna to tak genialny sposób na kleszcze. Okazuje się, że sprawa jest prosta. Niezwykłe właściwości zwalczające kleszcze mają przede wszystkim olejki eteryczne znajdujące się w igłach tej rośliny.

Niewielką ilość olejków z igieł jodły balsamicznej nałożono na waciki, które później zaaplikowano kleszczom. Jak można się domyślać, to również je zabiło.

Jak szybko jodła balsamiczna zabija kleszcze? Wystarczy jej kilka dni

Naukowcy tłumaczą, że same igły jodły balsamicznej unicestwiają kleszcze w kilka tygodni. Natomiast wyciąg, czyli olejek eteryczny pobrany z igieł rośliny skraca ten czas do tygodnia, a nawet do kilku dni, w zależności od temperatury na zewnątrz.

Zdjęcie Wyciąg z jodły balsamicznej może okazać się przełomowym sposobem zwalczania kleszczy / 123RF/PICSEL

