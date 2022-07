Konsekwencje ugryzienia przez kleszcza możemy odczuwać przez całe życie, nawet jeśli w pierwszej chwili nie odczujemy, że padliśmy jego ofiarą. Pajęczaki atakują bez ostrzeżenia, przenosząc przy tym wiele chorób, z których najgroźniejsze to bolerioza oraz kleszczowe zapalenie opon mózgowych . Oczywiście, nie wszystkie kleszcze nas zarażają, jednak lepiej dmuchać na zimne.

Co prawda, nie istnieje metoda, która w stu procentach chroniłaby przed ugryzieniem przez kleszcza, jednak są sposoby, które pozwalają zminimalizować to ryzyko.

Dzięki nim nawet ten, kto jest najbardziej narażony na ugryzienie przez kleszcza, poczuje się bezpieczniej podczas wycieczki do lasu lub na łąkę. Oto, do czego lgną kleszcze!

Do czego lgną kleszcze? Kolory i zapachy, które wabią je jak magnes

Kolory, które przyciągają kleszcze, to przede wszystkim biele, beże i szarości, a także inne jasne barwy, np. pastelowe. Może wydawać się to zaskakujące, ponieważ od dawna wiadomo, że pajęczaki są ślepe, a jednak badania naukowców z New Jersey potwierdzają tę teorię. Na wycieczkę do lasu lepiej więc nie wybierać się ubranym od stóp do głów na biało, choć takie rozwiązanie ma też swoje plusy, gdyż wtedy łatwiej będzie nam zauważyć kleszcza na odzieży i szybko się go pozbyć.



Zdjęcie Kleszcze często gryzą bezboleśnie, jednak stanowią dla nas ogromne zagrożenie / gov.pl / materiały prasowe

Zapachy, które przyciągają kleszcze jak magnes to wanilia i kokos. Perfumy i dezodoranty z ich nutą lepiej więc zachować na inną okazję, aniżeli wycieczka do lasu. Lepiej też nie używać mydła lub żelu pod prysznic z ich dodatkiem. Chyba że chcemy, aby kleszcze obsiadły nas całą chmarą.

Nie oznacza to jednak, że przed spacerem nie warto brać prysznica. Wręcz przeciwnie, należy to zrobić, ponieważ kleszcze wabi ludzki pot, a dokładniej amoniak i kwas masłowy. Oznacza to, że osoby, które nadmiernie się pocą, uprawiają sport lub są otyłe, będą dla pajęczaków łatwym celem.

Zdjęcie Niektóre zapachy mogą przyciągać kleszcze / 123RF/PICSEL

Kogo lubią kleszcze? Osoby z tą grupą krwi są najbardziej narażone

Kto jest najbardziej narażony na ugryzienie przez kleszcze? Naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie udowodnili, że pajęczaki preferują osoby z grupą krwi A, więc to właśnie one są w pierwszej kolejności narażone na ugryzienie przez kleszcza podczas grupowej wycieczki do lasu.

Zdjęcie Grupa krwi ma znaczenie, jeśli chodzi o kontakt z kleszczami / 123RF/PICSEL

Badacze udowodnili, że aż 36 procent ofiar kleszczy stanowili ludzie o grupie krwi A. Natomiast najmniejsze zainteresowanie kleszczy wzbudzały osoby o grupach krwi AB i 0. Pod tym względem są więc największymi szczęściarzami.

Jak zmienić zapach potu, czyniąc go odstraszającym dla kleszczy? Pomoże dieta

Napisaliśmy już, że tym, do czego lgną kleszcze, jest nasz zapach, więc osoby, które intensywnie się pocą, są istnym wabikiem na kleszcze. Na szczęście istnieje prosty trik, który warto zastosować przed wypoczynkiem na łonie natury, aby zminimalizować ryzyko bliskiego kontaktu z pajęczakiem. Chodzi o drobne zmiany w naszej diecie, które pozwolą chronić nas przed kleszczami.

Zdjęcie Nasza dieta ma wpływ na to, czy staniemy się "łakomym kąskiem" dla kleszczy / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Zapach naszego potu zmieni się wraz ze wzmożoną zawartością witaminy B w organizmie, ponieważ odstrasza ona insekty. Warto sięgać więc po takie produkty spożywcze jak:



szpinak

kasza

fasola

wątróbka

orzechy

Co ciekawe, również piwo może zawierać witaminy z grupy B, które odstraszają kleszcze, ale z wiadomych względów lepiej nie przesadzać z jego spożyciem. Przed wycieczką do lasu warto natomiast sięgnąć po ząbek czosnku, który ma podobne działanie co wcześniej wymienione produkty.



Jak zabezpieczyć się przed kleszczami? Pamiętaj o tym, zanim wejdziesz do lasu

Warto zadbać o odpowiednią ochronę, aby móc czuć się pewnie podczas wypoczynku na świeżym powietrzu, ale, jak zabezpieczyć się przed kleszczami? Wielu Polaków po prostu spryskuje skórę środkami dostępnymi w sklepach, wśród których do najskuteczniejszych należą te zawierające substancję — DEET. Trzeba jednak pamiętać, że środek ten może uczulać. Inne skutki uboczne, które może powodować to:

podrażnienia, zwłaszcza u dzieci

bóle głowy,

zmęczenie

zaburzenia pamięci,

trudności z oddychaniem

choroby układu nerwowego

Zdjęcie Domowe preparaty pozwalają zmniejszyć ryzyko ugryzienia przez kleszcze i są bezpieczniejsze od środków DEET / 123RF/PICSEL

Z uwagi na powyższe, zamiast środków odstraszających kleszcze DEET, lepiej jest sięgać po naturalne substancje. Olejki eteryczne również pozwalają chronić nas przed pajęczakami. Do zapachów, których nie lubią kleszcze, należą m.in.:



olejek goździkowy

olejek różany

olejek z trawy cytrynowej

olejek eukaliptusowy

olejek z mięty pieprzowej

olejek lawendowy

olejek z drzewa herbacianego

olejek tymiankowy

Nie wolno jednak zapominać o środkach ostrożności. Olejki eteryczne intensywnie pachną i silnie działają na skórę, więc każdorazowo należy je rozcieńczać z olejem roślinnym.



Kleszcze odstraszymy również za pomocą ziół — zarówno tych świeżych, jak i suszonych, a zwłaszcza:

szałwii

mięty

tymianku

melisy

geranium

lawendy

kocimiętki

eukaliptusa

Ponadto, pamiętajmy o odpowiednich ubraniach. Pomimo upału, warto okryć ciało, zakładając spodnie i długie skarpety oraz coś na głowę.



