NASA poinformowała o konieczności przesunięcia pierwszego lotu mini-helikoptera Ingenuity na Marsie o co najmniej kilka dni. Powodem jest prawdopodobna usterka techniczna, którą wykryto podczas testu wirników maszyny.

Zdjęcie Łazik Perservance /AFP

Próba lotu helikopterem na Czerwonej Planecie ma zostać odłożona przynajmniej do 14 kwietnia. Będzie to pierwszy kierowany lot na innej planecie.



"Zespół analizuje i przegląda dane telemetryczne, by zdiagnozować i zrozumieć usterkę" - przekazała NASA. Agencja zapewniła, że poza tym problemem technicznym maszyna jest w dobrym stanie.

Według pierwotnych planów mini-helikopter miał dziś odbyć 30-sekundowy lot i zrobić zdjęcie marsjańskiemu łazikowi Perseverance, który jest jego bazą i platformą startową. W dalszej kolejności maszyna ma wykonać zdjęcia powierzchni planety.

W ciągu miesiąca helikopter ma wykonać kilka takich lotów. Wyzwanie jest duże, bo atmosfera Marsa jest dużo bardziej rozrzedzona niż ziemska, przez co wirniki maszyny muszą poruszać się ze zdecydowanie większą prędkością, by w ogóle móc oderwać się od powierzchni.



Ze względu na swój pionierski charakter lot mini-helikoptera Ingenuity często jest porównywany do wyczynu z 1903 roku, kiedy bracia Wright dokonali pierwszego w historii lotu samolotem z silnikiem spalinowym. Aby upamiętnić tamto wydarzenie, wewnątrz marsjańskiego helikoptera umieszczony został fragment poszycia z samolotu braci Wright.