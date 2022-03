Jak uniknąć ugryzienia kleszcza? O tym musisz wiedzieć. Poradnik w czterech prostych krokach

Spis treści: 01 Krok 1. Unikaj miejsc, gdzie żyją kleszcze

Krok 1. Unikaj miejsc, gdzie żyją kleszcze

Najlepszym sposobem na ochronę przed ukąszeniem kleszcza jest unikanie przebywania w wysokiej trawie lub zaroślach. Nie tylko w lesie, ale również na łąkach oraz parkach miejskich. Kleszcze czują się szczególnie dobrze w leśnym listowiu, ponieważ temperatury są tam umiarkowane nawet w zimie, a wilgotność jest wysoka. Kleszcze czekają na żywicieli najczęściej na obszarach porośniętych wysoką trawą, gęstymi zaroślami, paprociami, czarnym bzem, leszczyną i krzewami jeżyn.

Wysokie temperatury sprzyjają rozmnażaniu kleszczy. Pajęczaki najbardziej aktywne są w godzinach porannych i między godziną 16 a 20. Zatem warto organizować wycieczki do parku bądź lasu w innych godzinach.

Krok 2. Jak uniknąć kleszcza? Stosuj odpowiednie repelenty

Skuteczną bronią w walce z kleszczami są repelenty, które mają zdolność do odstraszania owadów. Najczęściej stosowane są gotowe preparaty zawierające chemiczne substancje, które po aplikacji tworzą na skórze parującą warstwę ochronną, nieprzyjemną pod względem smaku i zapachu dla owadów.

Badania naukowców wykazały, że najdłużej działającym środkiem na kleszcze okazał się DEET (N, N-dietylo-meta-toluamid). To etoksylowany alkohol benzylowy. Działanie DEET znane jest od 1946 roku. Stosowany był początkowo przez armię Stanów Zjednoczonych podczas walk w Wietnamie, gdzie żołnierze zmagali się z problemem insektów przenoszących choroby tropikalne. W roku 1957 środki na owady na bazie DEET pierwszy raz pojawiły się w powszechnej sprzedaży.

Stosowanie na skórze lub odzieży preparatu, w którym stężenie DEET wynosi od 20 do 30 proc., daje bardzo wysoką, bo 90 proc. skuteczność w odstraszaniu kleszczy. Należy jednak pamiętać, że związek ten nie jest obojętny dla skóry i organizmu człowieka. Może uczulać skórę i podrażniać oczy. Firmy stosujące DEET w swoich produktach są zobowiązane bardzo dokładnie określić, jak często, w jakich ilościach i w jaki sposób stosować dany preparat.

Sposobem na odstraszanie kleszczy są naturalne olejki eteryczne. Jednym z nich jest cytrynowy olejek eukaliptusowy. Jak go stosować? Do pół szklanki wody należy dodać około dwudziestu kropel olejku. Całość przelać do butelki z atomizerem i zaaplikować na skórę.

Zdjęcie W walce z kleszczami sprawdzają się różne preparaty chemiczne i naturalne / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Krok 3. Ubrania z długimi rękawami i nogawkami sposobem na kleszcze

Wybierając się na wycieczkę do lasu lub piknik warto jest zakryć większą część skóry, by nie dać kleszczom obszaru, do którego mogą się przyczepić. Przy wysokich temperaturach należy wybierać spodnie z przewiewnych i oddychających materiałów, najlepiej w jasnych barwach, na których wszelkie owady będą dobrze widoczne.

Ponadto skutecznym sposobem na odstraszanie kleszczy jest spryskiwanie odzieży permetryną. To środek silnie trujący dla owadów i wysoce toksyczny dla kotów i organizmów wodnych. Permetryna pozyskiwana jest z ekstraktu kwiatów chryzantemy. Permetryna w aerozolu na kleszcze dostępna jest w sklepach stacjonarnych i internetowych, które zajmują się sprzedażą środków owadobójczych. Jej cena może wynosić od kilkunastu do ponad 100 złotych.

Krok 4. Dokładne sprawdzanie ciała to podstawa walki z kleszczami

Żaden produkt nie zastąpi jednak dokładnego obejrzenia się po spacerze w trakcie kąpieli. Dłonie, stopy, łokcie, pachwiny, pachy to obszary najbardziej narażone na ukąszenie kleszcza u osób dorosłych.

Ukłucia przez kleszcza nie wolno bagatelizować. Owady te przenoszą wiele groźnych chorób, takich jak bolerioza, erlichioza, babeszjoza, gorączka plamista Gór Skalistych czy kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Im szybciej usuniemy pasożyta tym mniejsza szansa, że przeniesie on jakąś chorobę. Jeśli znajdziesz kleszcza, skorzystaj z przydatnego poradnika, jak go usunąć.

Pamiętaj również, by sprawdzić wszystkie zwierzęta, które wybrały się na wędrówkę. One również narażone są na szereg niebezpiecznych chorób.

