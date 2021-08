Badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Dendrologii PAN oraz Uniwersytetu w Berkeley w USA dostarczyły nowych dowodów na temat udziału larw kleszczy w przenoszeniu babeszjozy. Badania prowadzone były na terenie Leśnych Zakładów Doświadczalnych UPP w Murowanej Goślinie i Siemianicach w Wielkopolsce oraz parków miejskich w Poznaniu.

Pejęczaki przenoszą chorobę babeszjoza wywoływaną przez pierwotniaka z rodzaju Babesia. Choroba ta atakuje czerwone krwinki, wątrobę i nerki. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to choroba tylko zwierząt, niektóre gatunki mogą wywoływać chorobę u ludzi. Za przenośnik pierwotniaka Babesia dotychczas uznawano kleszcza łąkowego.





Kleszcze zakażają się transowarnie

Naukowcy sprawdzali, co noszą w sobie kleszcze. - Przebadaliśmy 1598 kleszczy pospolitych na obecność pierwotniaków Babesia. W kleszczach z Wielkopolski były obecne następujące gatunki z rodzaju Babesia: B. canis, B. divergens, B. venatorum. Gatunki te są groźne dla psów i mogą być groźne dla ludzi - podkreśla dr inż. Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, cytowana w informacji prasowej z uczelni.

Babesia canis została wykryta u wszystkich stadiów rozwojowych kleszcza pospolitego, przy czym najwyższy odsetek był notowany w larwach (13 proc.) - donoszą badacze.



- Nasze odkrycie sugeruje, że Babesia jest przekazywana przez samice kleszczy poprzez jajniki do jaj - transowarnie, czyli "mama" kleszcza przekazuje je swojemu potomstwu - podkreśla dr Wierzbicka.



Okazało się jednocześnie, że na terenach leśnych 10,2 proc. kleszczy przenosiło pasożyta Babesia, a w parkach w parkach miejskich - 2,5 proc. Jest to sytuacja odwrotna, niż obserwowana np. dla bakterii boreliozy, która częściej występuje w miastach niż w lesie.



Babeszjoza może przenieść się na ludzi

Wyniki badania wskazują na to, że kleszcz może przenosić babeszjozę na zwierzęta i ludzi. W związku z tym naukowcy wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań, które zweryfikują rolę kleszczy w zakażaniu i rzeczywiste możliwości przenoszenia choroby.



Badanie pokazało jednocześnie, że rekreacyjne tereny Poznania to miejsce występowania choroby groźnej szczególnie dla psów, która może poważnie zaszkodzić ludziom. Odsetek zarażonych kleszczy w tym rejonie jest wyższy, niż notowany w innych częściach kraju. Właściciele psów i weterynarze powinni brać to pod uwagę w planowaniu ochrony psów, jak i diagnostyce ich chorób - sugerują autorzy badania.