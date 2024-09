Podano wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny , które znaleziono w mieszkaniu wikariusza na parafii w Drobinie. Wynika z nich, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa . Badanie nie pomogło ustalić, co ją spowodowało.

Drobin. Zwłoki mężczyzny na plebanii. Są wyniki sekcji

Powołując się na dobro tego postępowania odmówił szczegółowych informacji, w tym czy wśród przesłuchanych osób był duchowny, w którego mieszkaniu doszło do zgonu 30-latka, jak również co do okoliczności znalezienia zwłok.