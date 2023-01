Wypadek pod Płockiem. Nie żyje ośmioletni chłopiec

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło we wtorek we wsi Parzeń niedaleko Płocka na drodze wojewódzkiej nr 559. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł ośmioletni chłopiec. Dwoje kierujących w wieku 26 i 58 lat oraz sześcioletnia dziewczynka zostało rannych. W miejscu wypadku wprowadzono objazdy.

Zdjęcie W miejscowości Parzeń pod Płockiem na drodze wojewódzkiej nr 559 doszło do zderzenia dwóch samochodów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 8-letni chłopiec / Źródło: PetroNews.pl /