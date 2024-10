Zarzut kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków usłyszał warszawski adwokat Michał C. Mężczyzna nie przyznał się do czynu i odmówił składania wyjaśnień. Do zdarzenia doszło w czerwcu, a jazda Michała C. zakończyła się poważnym wypadkiem na Mokotowie, w którym rannych zostało sześć osób.