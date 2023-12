Wyjechał na ulicę wrakiem. Chciał nim dojechać... do Gruzji

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się po ulicach stolicy rozbitym autem. Mimo że zniszczony samochód nie nadawał się do jazdy, to kierowca przekonywał, że zamierza nim przejechać ponad dwa tys. kilometrów. "Okazuje się jednak, że są sytuacje, które nie tyle dziwią, co wręcz przerażają" - komentują policjanci z KSP.