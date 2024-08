W czwartek 15 sierpnia odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego. Ulicami Warszawy w ramach defilady przejdą żołnierze WP oraz nowoczesny sprzęt Sił Zbrojnych RP, a na niebie pojawią się wielozadaniowe myśliwce bojowe. To oznacza, że mieszkańców stolicy i przejeżdżających przez nią kierowców czekają utrudnienia.

Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że już od soboty kierowcy podróżujący DK7 mogą spodziewać się ograniczeń na wjeździe do miasta, a także w samej stolicy. Reklama

Warszawa. Defilada spowoduje utrudnienia w ruchu. Pierwsze już w sobotę

Główna część uroczystości odbędzie się szlakiem Wisłostrady - czyli szerokiej arterii wytyczonej wzdłuż wybrzeża Wisły. To wymaga zmian w organizacji ruchu nie tylko tam, ale także na łącznicach zjazdowych z drogi ekspresowej S8.

"Zamknięta będzie Wisłostrada - od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa Armii Krajowej i most Grota-Roweckiego, aleja 'Solidarności' i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA w porozumieniu z miastem wytyczyła objazdy prawą stroną Wisły - ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. "Kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską" - wskazano.

Alternatywną trasą będzie droga przez węzeł S8 Modlińska z DK61 do Jabłonnej oraz DW630 do Nowego Dworu Mazowieckiego i dalej do DK7 w kierunku Gdańska.

Święto Wojska Polskiego. Jak sprzęt WP trafi do Warszawy?

Jak sprzęt wojskowy, którzy zostanie zaprezentowany na defiladzie, znajdzie się w stolicy? GDDKiA poinformowała, że w czasie transportu maszyn i samego formowania parady w dniu 15 sierpnia zamknięty zostanie fragment ulicy Pułkowej, pomiędzy ulicą Wóycickiego a mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Reklama

Takie utrudnienia będą miały miejsce w sobotę od godziny 16 do 19:30, a także w środę od godziny 18 do 21:30.

"Pozostałe zmiany w ruchu zostaną wprowadzone dwa razy: od soboty - 10 sierpnia - od godziny 16 do niedzieli - 11 sierpnia - do godziny 11:00; (oraz - red.) od środy - 14 sierpnia - od godziny 18 do czwartku - 15 sierpnia - do godziny 18" - czytamy.

