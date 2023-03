Warszawa: Urzędnik zatrzymany w związku z posiadaniem treści pedofilskich

Oprac.: Joanna Mazur

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie 39-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Został aresztowany na okres trzech miesięcy, grozi mu do 12 lat więzienia. Jak czytamy, to urzędnik dzielnicy Praga-Północ.

Zdjęcie 39-latek podejrzany o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich zatrzymany / Google Street View / Bartlomiej Magierowski / East News