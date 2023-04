Ukrainiec uciekł sprzed prokuratury. Wydano list gończy

Oprac.: Aleksandra Cieślik WIADOMOŚCI LOKALNE

Prokuratura Warszawa Ochota wydała list gończy za zbiegłym sprzed jej siedziby Ukraińcem. Denys Levchenko został we wtorek doprowadzony do prokuratury przez policję, ale uciekł podczas przejścia do samochodu. Ochocka komenda prosi o pomoc w tej sprawie.

Zdjęcie 24-latek poszukiwany jest listem gończym / Policja Warszawa-Ochota /