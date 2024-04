Warszawscy taksówkarze chcą, by stawki za przejazdy ich autami były wyższe. Rada miasta nie podjęła jednak odpowiedniej decyzji, dlatego w piątek będą protestować w rejonie Lotniska Chopina. Dojazd do najważniejszego w Polsce portu lotniczego może być utrudniony. Przedstawiciele lotniska zachęcają, by w porze demonstracji wybrać transport kolejowy.