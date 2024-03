Warszawa. Protest taksówkarzy w centrum

Dariusz Chojnowski, będący przewodniczącym Związku Zawodowego Taksówkarzy "Warszawski Taksówkarz", wskazał, że obecnie ich zawód jest wykonywany "hobbistycznie". - Nie mówimy tu o Uberze czy Bolcie, bo ich to po prostu nie dotyczy. Oni mogą sobie ceny regulować w dowolnym momencie. Ja niestety, nie. Mam zalegalizowany taksometr na określoną kwotę i w trakcie kursu jedyne, co mogę zmienić, to taryfę i strefę - przekazał cytowany przez Polską Agencję Prasową.