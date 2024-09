Do strzelaniny doszło w niedzielę o godz. 9:38 na terenie bazaru Olimpia na warszawskiej Woli - potwierdził w rozmowie z portalem polsatnews.pl asp. Jacek Sobociński z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów do funkcjonariuszy policji ranił 57-latka , którego przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tymczasem policja przekazała w rozmowie z "Super Expressem" szczegóły zdarzenia. Wiadomo już, dlaczego policjanci, do których strzelał nieustalony sprawca w ogólne znaleźli się na bazarze.

Strzelanina na bazarze w Warszawie. Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia

Warszawa. Nagranie ze strzelaniny na bazarze Olimpia

W ręku jednego z nich widać broń. Mieli to być policjanci w cywilnych ubraniach. Świadkowie zdarzenia zażądali od mężczyzny z pistoletem, by się wylegitymował, co zrobił. Na nagraniu dokument jest jednak nieczytelny.