Próbował uniknąć zderzenia z innym pojazdem. Autobus wjechał prosto w słup

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku o godzinie 6:50. W Nowym Prażmowie (woj. mazowieckie) 23-latek kierujący volkswagenen golfem, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i zjechał ze swojego pasa.

Z przeciwka jechał autobus podmiejski. Kierowca, aby uniknąć zderzenia zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w słup energetyczny , który złamał się u podstawy.

Wypadek pod Warszawą. Autobus uderzył w słup

"Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności: dostosujcie prędkość do panujących warunków, aby mieć pełną kontrolę nad pojazdem i zachowajcie większy odstęp od pojazdów przed wami, by mieć czas na bezpieczne hamowanie" - apeluje policja z Piaseczna.