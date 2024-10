Policja szuka sprawców kradzieży, do której doszło we wtorek w Warszawie. - Mowa o dwóch sprawcach - przekazał Interii mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod kątem kradzieży dużej ilości gotówki. Nieoficjalnie media informują, że mogło być to nawet 1,1 mln złotych w obcej walucie.