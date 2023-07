Pożar składowiska odpadów. Okoliczni mieszkańcy proszeni o zostanie w domach

Jak dodał na antenie Polsat News, na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Kierujący akcją nie zdecydował o ewakuacji okolicznych mieszkańców - mówił Myser. W związku z tym zwrócił się do mieszkańców z apelem o zamykanie okien i drzwi i pozostali w domach, bo "produkty spalania mogą być niebezpieczne".

- Pierwsze zabudowania znajdują się przy wjeździe na teren składowiska - podkreślił rzecznik. Na miejsce stale są wzywane kolejne jednostki. Zaznaczył, że na miejsce sprowadzono koparki, aby strażacy byli w stanie dostać się do źródła ognia.

Nielegalne składowisko odpadów. Urzędnicy pozostają bierni

Życie mieszkańców Nowego Miszewa nieopodal Płocka odbiega od spokojnego. Na co dzień muszą się mierzyć z niewyobrażalnym fetorem, insektami, szczurami i odpadami walającymi się po polach uprawnych oraz podwórkach. Chociaż społeczność niejednokrotnie skarżyła się na działalność składowiska odpadów, urzędnicy nic nie zrobili w tym kierunku.

Jeden z mieszkańców, którego historię przybliżono w "Interwencji" zaznaczył, że próbował rozmawiać z właścicielami terenu, jednak nie odniosło to żadnych efektów. - Nie było w ogóle żadnej rozmowy z nimi. Twierdzili, że można żyć z karaluchami i szczurami. Nie wiem, co jest w tych zapachach, co wdycham, ile jeszcze pożyję - mówił pan Tadeusz.