Pomnik Bohaterów Warszawskiego Getta został oblany farbą. Nieznany sprawca dokonał aktu najpewniej pod osłoną zmroku. Sprawą zajęła się już policja, która zabezpieczyła monitoring i rozpoczęła poszukiwania potencjalnych świadków zdarzenia. Osobie za to odpowiedzialnej może grozić grzywna albo kara ograniczenia wolności. Do incydentu odniósł się już ambasador Izraela w Polsce. "Wzywam polskie władze do potępienia tego, znalezienia winowajców i postawienia ich przed sądem" - napisał Liwne.