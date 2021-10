Coraz więcej szkół uczy się zdalnie. Resort edukacji podał najnowsze dane

Magdalena Raducha Efekt mrożący "lex Czarnek". Szkoły obawiają się organizacji Tęczowego Piątku

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 8378 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 101 pacjentów. Podane przez resort zdrowia liczby oznaczają, że padł kolejny rekord zakażeń IV fali epidemii. Wczoraj liczba nowych przypadków również wyniosła ponad 8 tys. Tydzień wcześniej, 21 października, resort zdrowia informował o 5592 nowych przypadkach i 46 zgonach.



Sytuacja epidemiczna wpływa na funkcjonowanie szkół. Resort edukacji podał najnowsze dane dotyczące nauki stacjonarnej i zdalnej w poszczególnych placówkach.

Coraz mniej szkół i przedszkoli w trybie stacjonarnym

Obecnie w trybie stacjonarnym uczy się 90,7 proc. wszystkich szkół ponadpodstawowych, czyli 7088 placówek. W środę odsetek ten wynosił 92,5 proc. 28 października w trybie zdalnym działa 41 takich szkół (wzrost w porównaniu z 27 października o 8), a w trybie mieszanym - 683 (wzrost o 133).

W czwartek 12 981 szkół podstawowych funkcjonuje w trybie stacjonarnym, co stanowi 90,2 proc. wszystkich "podstawówek". Wczoraj wskaźnik ten wynosił 92 proc. 53 szkoły uczą się dziś w trybie zdalnym (wzrost o 12 w porównaniu ze środą), a 1354 w trybie mieszanym (wzrost o 238).

Spada także odsetek przedszkoli pracujących w trybie stacjonarnym. W czwartek stanowią one 98,4 proc. wszystkich, czyli 15 181. W środę było ich 98,7 proc. 28 października 18 przedszkoli pracuje w trybie zdalnym (wzrost o 4 w porównaniu z wczoraj), a 236 w trybie mieszanym (wzrost o 42).

Rząd nie planuje zamykania szkół

Na razie zarówno minister zdrowia jak i minister edukacji zapewniają, że utrzymanie nauki stacjonarnej w szkołach to priorytet, a rząd nie planuje zamykania placówek oświatowych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o to, czy w przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń brany jest pod uwagę scenariusz zamknięcia szkół, powiedział: "To akurat jest wykluczone". - Nie ma takiego planu, szkoły pozostaną otwarte. Oczywiście, w razie konieczności, pojedyncze placówki będą czasowo przechodziły na nauczanie zdalne, inne na hybrydowe, ale co do zasady - dzieci będą uczyły się stacjonarnie - dodał.



