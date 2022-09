Do zdarzenia doszło w środę na jednym z boisk na warszawskim Grochowie. To tam kilkunastoosobowa grupa młodych mężczyzn z Polski, Ukrainy i Białorusi co tydzień spotyka się na wspólną grę w piłkę nożną. Tak też było tym razem. Ich plany zakłóciła jednak grupa agresywnych Polaków, którzy w wulgarny sposób wygonili obcokrajowców z boiska.

Wideo z miejsca zdarzenia opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który dostał nagranie bezpośrednio od jednego z zaatakowanych Białorusinów.

Uwaga! Wideo zawiera wulgaryzmy

Reklama

Agresywna grupa groziła spokojnym, młodym ludziom pobiciem. Jeden z chuliganów przyszedł na boisko w rękawicach do MMA i ochraniaczu na zęby. Twierdził, że obcokrajowcy "przeszkadzają grać w piłkę dzieciom", a "dzieci są najważniejsze".

- Nie widzimy tu was, jasne? Wyp... - mówił na nagraniu agresywnie jeden z mężczyzn. Białorusin zapytał, czy ten zabroni mu nawet siedzenia na ławce przy boisku. - Nie, nie możesz tu siedzieć. Dlatego, że nie, bo to jest polska ławka. Ukraińskich nie ma - odpowiedział Polak.

Polacy do Ukraińców: Nie jesteście u siebie

Jeden z obcokrajowców mówił, że "nie chce walczyć" i zaproponował agresywnej grupie wspólną grę w piłkę. Do awanturującej się grupy podeszła jednak partnerka jednego z Polaków i zaczęła podjudzać konflikt.

- Chcecie mieć mordy oklepane? Potrzebne wam to jest? Oni są u siebie, wy do nich w gości przychodzicie - mówiła.

- Jesteście w Polsce. Macie robić to, co my chcemy, nie odwrotnie. Się nauczcie tego - powtarzał za nią jeden z agresywnych mężczyzn.

Grupa obcokrajowców postanowiła opuścić boisko, aby uniknąć kolejnej konfrontacji z chuliganami.

Atak na obcokrajowców w Warszawie. Zawiadomienie do prokuratury

Prezes OMZRiK Konrad Dulkowski poinformował Interię, że Ośrodek sporządzi zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Praga-Południe oraz do właściwej rejonowej komendy policji.

Jak powiedział Interii 24-letni Alieksiej, który filmował całe zdarzenie, ta sama grupa zaatakowała obcokrajowcem miesiąc temu. To dlatego tym razem zdecydował się zarejestrować całe zdarzenie.

Za groźby na tle ksenofibiczbym oraz znieważanie osób z powodu ich narodowości sprawcom grozi kara do pięciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności - przypomina Ośrodek.