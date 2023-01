Zakopane. Poszukiwania zaginionej 11-latki. Najnowsze ustalenia policji

Oprac.: Mateusz Kucharczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

- Wiemy, że 11-latka dojechała pociągiem do Krakowa. Z dworca w Krakowie wyszła na teren miasta - przekazał rzecznik zakopiańskiej policji asp. szt. Roman Wieczorek. Dziewczyna zaginęła w Nowy Rok. - Być może mamy do czynienia z ucieczką nieletniej - dodał rzecznik. Jagoda widziana była po raz ostatni w niedzielę ok. godziny 6:15 w rejonie dworca PKP w Poroninie.

Zdjęcie Policja w Zakopanem szuka 11-latki. Wyszła z domu w noc sylwestrową / Policja Zakopane / materiał zewnętrzny