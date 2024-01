Z powodu odkrycia w wodzie bakterii clostridium perfringens nie może być ona spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków . Nie należy nią także myć owoców, warzyw i naczyń kuchennych, a nawet robić prania . Woda nie nadaje się także do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień . Może za to być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC, informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach.

Zanieczyszczona woda w Gorlicach. Nie nadaje się do picia

Ostrzeżenie o niezdatności wody do picia będzie obowiązywać co najmniej do godz. 14 w czwartek. Mniej więcej wtedy będą znane wyniki kolejnej próbki badań. Jeśli nie wykażą one nieprawidłowości, decyzja będzie cofnięta. Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać z 10 beczkowozów, rozstawionych w różnych częściach miasta.