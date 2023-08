Tajemniczy karton w oknie życia. Siostry zakonne nie mogły uwierzyć

"Do odbioru jest osiem kociąt z okna życia. Ale - uwaga - z okna życia dla dzieci prowadzonego przez siostry zakonne " - czytamy w komunikacie.

Z tekstu dowiadujemy się, że pozostawione w oknie życia małe koty zmagają się z zaawansowanym kocim katarem. Działacze przekazali, że do ośrodka wciąż trafiają nowe zwierzęta. "Jakby tego było mało, przed chwilą trafił do nas na Floriańską kolejny kotek " - napisano.

Rekordowa liczba oddawanych zwierząt. "Wyjątkowo ciężki rok"

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poinformowało we wpisie, że "ten rok jest wyjątkowo ciężki". Autor, oceniając okoliczności, stwierdził, iż "ciężko uwierzyć w to, co się dzieje".