W skrócie Trwają intensywne poszukiwania Tadeusza Dudy, podejrzewanego o zabójstwo dwóch osób w Starej Wsi, który zdołał uciec i skutecznie ukrywa się w okolicznych lasach.

Służby zabezpieczają teren poszukiwań, korzystając z pomocy wojska, dronów i nowoczesnych technologii, jednak pojawiły się też zastrzeżenia dotyczące wyposażenia części funkcjonariuszy.

Eksperci wskazują na potrzebę lepszej koordynacji, nowocześniejszego sprzętu oraz szybszych procedur współpracy między służbami, aby skuteczniej prowadzić tego typu akcje.

Trwa piąta doba poszukiwań Tadeusza Dudy - podejrzewanego o dokonanie zabójstwa dwóch osób w Starej Wsi koło Limanowej. W rozmowie z Interią pułkownik w st. sp. Maciej Karczyński zwraca uwagę na podobną sytuację sprzed lat.

- Byłem rzecznikiem policji w 2007 roku. Mieliśmy podobny przypadek. Szukaliśmy "snajpera ze Szczecina". Ukrywał się w Puszczy Bukowej. To znacznie mniejszy teren, ale kluczowe było to, że poszukiwany go dobrze znał. Myślę, że teraz jest podobnie - zaznacza były rzecznik stołecznej policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Sądzę, że poszukiwany mężczyzna przygotował się do ukrywania przed służbami. Na pewno umie poruszać się po tym terenie. Być może przygotował wcześniej jedzenie. W lasach można też żywić się różnego rodzaju roślinnością czy upolowaną zwierzyną. Miejsce poszukiwań to tereny popartyzanckie, więc łatwiej się tam ukryć - wskazuje oficer.

Poszukiwania Tadeusza Dudy. "Policja działa trochę po omacku"

Jak przekazała prokuratura, poszukiwany miał najpierw postrzelić swoją teściową, a następnie zastrzelić córkę i zięcia. Podczas zdarzenia w domu przebywało również roczne dziecko. Szczęśliwie dziewczynka nie odniosła obrażeń. Wiadomo jednak, że postrzelona teściowa trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Tadeusz Duda zbiegł i jest poszukiwany w okolicznych lasach.

- Na pewno przed policją trudne zadanie i presja czasu. Działają trochę po omacku. Na pewno korzystają z wiedzy leśników, osób, które znają te tereny. Na pewno ze starych map. Ale trudno ocenić, co jest w głowie poszukiwanego, w jaki sposób się porusza i być może wychodzi z założenia, że jest takim Rambo naszych czasów. Nie do złapania, bo działa w imię jakiejś swojej sprawiedliwości. W takim przypadku mógł też uznać, że nie ma nic do stracenia. Przez to jest bardziej niebezpieczny - komentuje Karczyński.

Służby prowadzą zakrojoną na szeroką skalę obławę. Do policjantów dołączyło wojsko, które wspiera funkcjonariuszy swoimi dronami, w tym bezzałogowcami typu Bayraktar. Zdaniem naszego rozmówcy, poszukiwany śledzi ich działania.

Sposób sprzed lat. Nietypowa umowa z dziennikarzami

Zdaniem Karczyńskiego Tadeusz Duda korzysta ze środków komunikacji. - Na sto procent czyta informacje w mediach, korzysta z tego, co jest pokazywane i mówione. Może być na tyle przebiegły, że kupił sobie karty do telefonu. Na pewno wie, że w ten sposób można go namierzyć - wskazuje.

Zwraca uwagę, że dostęp do sieci pozwala Dudzie zorientować się w sytuacji. Tak też było w przypadku wspomnianych poszukiwań w 2007 roku. - Ukrywał się przed nami i korzystał z internetu. W końcu go namierzyliśmy, ale na lokalnym forum pojawiła się informacja, że "psy wjechały na dzielnię" i zdążył uciec - relacjonuje nasz rozmówca.

Opowiada też, że policja wówczas zdecydowała się na nietypowe działanie. - Zawarliśmy niepisaną umowę z mediami, żeby dały nam tydzień i nie informowały o sprawie. Mieliśmy siedem dni, znaleźliśmy poszukiwanego po czterech - relacjonuje Karczyński.

Poszukiwania wokół Starej Wsi. Uwagę zwraca wyposażenie policji

Z komunikatów policji wynika, że poszukiwany 57-latek może być uzbrojony i stanowić zagrożenie. Tymczasem w pierwszych dniach obławy media obiegły obrazki, na których niektórzy funkcjonariusze wykonywali na miejscu zadania bez kamizelek kuloodpornych, w pamiętających PRL starych hełmach wz. 67 czy wyposażeni w pistolety maszynowe Glauberyt z lat 80.

Na miejscu są też nowocześnie uzbrojone oddziały antyterrorystów, wozy opancerzone czy śmigłowce. Dlaczego wszyscy policjanci od początku akcji nie mieli najnowszego, dostępnego wyposażenia?

- Zwykła policja, pracująca na co dzień na ulicy, nie potrzebuje takiego sprzętu. Pewnie dano to, co jest na wyposażeniu jednostek, aby chronić policjantów. A że pojawiło się zagrożenie życia i zdrowia, więc z magazynu wzięto to, co było, w tym kaski jak z II wojny światowej. To już policja powinna sama odpowiedzieć sobie na pytanie czy ten sprzęt nie powinien być nowszy. I czy warto było pozwolić, by stary sprzęt zobaczyły media - zaznacza były rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Karczyński sugeruje również, że powinna funkcjonować szybsza i łatwiejsza procedura współpracy pomiędzy służbami, na przykład z wojskiem, które posiada na wyposażeniu zaawansowane technologicznie drony. - Należy wyciągnąć wnioski i zadbać prewencyjnie o takie skomplikowane operacje na przyszłość. Może powinny być centralne magazyny specjalnego sprzętu przy Komendzie Głównej Policji, do wykorzystania przez komendy wojewódzkie - wskazuje.

W przestrzeni medialnej pojawiło się wiele pytań, jak to możliwe, że poszukiwanego nie wykrywają kamery termowizyjne. - Pierwsze pytanie, to w którym miejscu szukać tego mężczyzny. Natomiast są na przykład folie termiczne, którymi można się okryć i oszukać taką kamerę - podkreśla nasz rozmówca.

Wiedza operacyjna i możliwa ucieczka Tadeusza Dudy

Maciej Karczyński w przeszłości służył między innymi w Kompanii Antyterrorystycznej, Wydziale do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz w Centralnym Biurze Śledczym.

Zwraca uwagę, że na wiedzę operacyjną policji składa się rozpytanie, informacje pozyskiwanie na przykład na podstawie numeru telefonu, informacje o dostępie do broni. - Najważniejsze człowiek to teraz lokalny policjant. Z jego wiedzy korzystają teraz śledczy z komendy wojewódzkiej i Warszawy - wskazuje.

Na podstawie takiej wiedzy można ustalić miejsce przebywania. Ale wejść do lasu i cały go przeczesać, to co innego. W takich sytuacjach policja bywa bezradna na całym świecie, nie tylko w Polsce

- Jeśli trzeba sprawdzić ogrom powierzchni lasów, to nie wróżę policji tutaj dobrze. Powtarzam, nie wiemy, co jest w głowie tego człowieka. Jeśli będzie mądry, to stamtąd ucieknie, bo będzie wiedział, gdzie na niego czekają. Jeśli będzie głupi i będzie chciał udowodnić, że jest Rambo, to w którymś momencie popełni błąd - zaśpi, zrani się i wpadnie. Przepraszam za to określenie "Rambo", które kojarzy się pozytywnie. W tym przypadku to raczej "Pseudorambo" - podsumowuje rozmówca Interii.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie uruchomiła całodobową infolinię, która służy wyłącznie akcji poszukiwawczej za Tadeuszem Dudą. Osoby, które posiadają informacje mogące pomóc policjantom w ujęciu poszukiwanego, powinny kontaktować się z funkcjonariuszami pod numerem 47 83 58 690.

Za przekazanie informacji, która doprowadzi bezpośrednio do zatrzymania Dudy, wyznaczono nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

Jakub Krzywiecki

