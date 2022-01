Pijany strzelał do robotników z wiatrówki. Nie chciał remontu drogi

Ekipa remontująca drogę w gminie Limanowa (woj. małopolskie) zawiadomiła policję po tym, jak ktoś strzelał do nich z wiatrówki. Okazało się, że agresorem był 58-letni mężczyzna. Mierzył on z broni do robotników, wychylając się przed okno.

58-latek strzelał do robotników z wiatrówki / zdjęcie ilustracyjne