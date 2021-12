Pieniny: Turysta spadł z Sokolicy. Ciało transportowano pontonem

Nie żyje mężczyzna, który w sobotę spadł ze szczytu Sokolicy w Pieninach. "Zwłoki opuszczono ponad 350 metrów za pomocą technik linowych do podstawy szczytu, a następnie pontonem przeprawiono do Polskiej granicy" - czytamy we wpisie ratowników GOPR.

Zdjęcie Ciało mężczyzny transportowano pontonem do polskiej granicy / Grupa Podhalańska GOPR /