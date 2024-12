Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Nowe alerty pogodowe IMGW

Powodem mogą być niskie temperatury, które w południowej części województwa małopolskiego mogą wynieść wieczorem i w nocy ze środy na czwartek do -3 st. C., a przy gruncie nawet do -6 stopni Celsjusza. Żółte ostrzeżenia wydano dla powiatów: