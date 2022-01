Dwoje turystów zagubiło się na Babiej Górze. Interweniował GOPR

Oprac.: Zofia Magdziak WIADOMOŚCI LOKALNE

Dwójka turystów straciła orientację po południowej stronie Babiej Góry. Beskidzcy goprowcy odnaleźli zaginionych w godzinach wieczornych i sprowadzili ich do Markowych Szczawin, a następnie ewakuowali do Zawoi. Była to druga taka akcja w Nowy Rok.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Dobas / Agencja FORUM