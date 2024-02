Tragedia w Wawrowie. Kierowca bmw usłyszał zarzuty po śmierci 10-latka

Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim przekazała na poniedziałkowej konferencji prasowej, że 26-letni kierowca "przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia".

- Jest mu przykro i wyraził skruchę z powodu tego co się wydarzyło - przekazała prokurator.

Kierowcy bmw grozi od 5 do 20 lat więzienia.

Wawrów. Dziesięciolatek zmarł po potrąceniu

Do potrącenia 10-latka doszło w piątek około północy w podgorzowskim Wawrowie, podczas gdy dzieci szykowały się do wyjazdu w góry. W trakcie pakowania przez nie rzeczy do autokaru jadący z dużą prędkością samochód potrącił jednego z uczestników wycieczki i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziesięciolatek zmarł w szpitalu.