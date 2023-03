Funkcjonariusze zwracają uwagę, że pomimo dużej liczby kampanii informacyjnych, mających na celu przestrzeganie osób starszych o możliwych zagrożeniach - takich jak oszustwa na wnuczka - wciąż zdarzają się takie przypadki. Oszuści wykorzystują fakt, iż seniorzy ufają drugiemu człowiekowi, że ten chce im pomóc, w wyniku czego tracą oszczędności swojego życia.

Oszczędności z koszuli nocnej zniknęły

W środę 8 marca w godzinach porannych do mieszkania seniorki z gminy Skąpe weszła kobieta, podając się za znachorkę, obiecując, że wyleczy jej chore nogi. Starsza kobieta podstępem została namówiona do przekazania swoich oszczędności, które przez oszustkę zostały schowane do koszuli nocnej.

Następnie miały być odłożone na trzy dni, co miało wpłynąć leczniczo na jej chore nogi. Po jej wyjściu kobieta postanowiła sprawdzić pozostawioną koszulę nocną, w której jak się okazało, nie było pieniędzy.

Służby ostrzegają wszystkich, a w szczególności osoby starsze, przebywające same w mieszkaniu lub domu, przed wpuszczaniem nieznajomych osób, oferujących różne usługi takie jak: usługi lecznicze, sprzedaż różnego rodzaju urządzeń i wyposażenia domu.