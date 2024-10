Mężczyzna był skazany za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia , do którego doszło w styczniu 2002 roku w powiecie bialskim. Wtedy wspólnie z innymi osobami bił, rzucał kawałkami betonu w pokrzywdzonego i jego samochód, w ten sposób zmusił pokrzywdzonego do wydania 65 złotych i zabrał mu 150 euro.

Policja złapała przestępcę po 18 latach. Ukrywał się we Francji, teraz trafił za kratki

43-latek został wtedy zatrzymany i osadzony w więzieniu, ale po pewnym czasie warunkowo zwolniony. - Nie zastosował się do zasad warunkowego zwolnienia i uciekł za granicę. W 2006 roku wystawiono za nim list gończy - dodała Skowrońska.

Lubelscy policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili, że mieszkaniec powiatu bialskiego ukrywał się we Francji .

- Za granicą wyrobił sobie fałszywy dowód osobisty na dane innej osoby, którym się na co dzień posługiwał. Okazało się, że mając przywłaszczone dane, na terenie innego kraju był też karany za uszkodzenie mienia - poinformowała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany we Francji i ekstradowany do Polski. Trafił już do więzienia.