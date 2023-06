Wyrywali ławki z betonowymi kotwami. Nie wiedzieli, po co

Lubelskie

Wyrywali miejskie ławki wraz z betonowymi kotwami, ale nie wiedzieli, po co to robią - tak opisał policjantom sytuację 27-letni mężczyzna, który usłyszał w tej sprawie zarzuty. Jak przyznał, tej nocy pił alkohol i nie wie, z jakiego powodu zaczął wyrywać ławki. Śledczy zatrzymali także 20-latka, który pomagał starszemu koledze. Teraz grozi im do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie Dwóch mężczyzn wyrywało ławki z betonowymi kotwami. Nie wiedzieli, po co to zrobili / KMP Biała Podlaska / materiał zewnętrzny