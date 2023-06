Dorota Stegienka ma dość wandali, którzy niszczą chodniki, rozpalają ogniska i zostawiają po sobie góry śmieci w Parku Szczęśliwickim.

"Dopóki to były malutkie, jednorazowe grille, a na nich trzy kiełbaski, to proszę mi wierzyć, nikt nie robił z tego problemu i dla zdecydowanej większości było to akceptowalne. Niestety teraz pomysłowość, brak wyobraźni niektórych użytkowników parku, jest trudna do ogarnięcia. Zagraża bezpieczeństwu i tutaj nie będzie taryfy ulgowej i żadnych negocjacji" - dodała.

Wandale w Parku Szczęśliwickim rozbierają chodniki, by zrobić palenisko

Podkreśliła, że nie pozwoli, by w parku rozpalane były ogniska, również te na pomoście, rozbierane chodniki z kostki brukowej, aby zrobić palenisko, odbywały się biesiady przy dwumetrowych grillach, a wokół po dwie skrzynki piwa, śmieci i patrzące na to wszystko dzieci.

"Zwiększyliśmy sprzątanie, dostawiliśmy specjalne beczki, zwiększyliśmy kontrole i dalej niektórzy robią syf. Tam, gdzie grillują, tam zostawiają po sobie śmieci" - przekazała.

Więcej patroli w Parku Szczęśliwickim. Porządku będzie pilnować policja i straż miejska

Burmistrz Ochoty postanowiła działać i po raz kolejny spotkała się ze służbami i Wydziałem Ochrony Środowiska.

"Spotkanie było poświęcone głównie sytuacji w Parku Szczęśliwickim. Sprawa ta wzbudza wiele kontrowersji wśród naszych mieszkańców. Wystąpiłam do służb z prośbą o zwiększenie patroli w tym rejonie i wyciąganie konsekwencji w stosunku do uczestników spotkań przy grillu, ognisku, spożywających alkohol i zaśmiecających park. Niestety, zjawisko rozpalania grilli, a nawet ognisk w Parku Szczęśliwickim ostatnio się nasiliło. To już może sprawiać zagrożenie pożarowe" - podkreśliła.

Podczas spotkania ustalono, że w parku zwiększy się liczba patroli policji i straży miejskiej. Dorota Stegienka poinformowała, że w weekendy porządku w parku będą pilnować patrole mieszane (policja i straż miejska). "To dobra informacja. Miejmy nadzieję, że uda się skutecznie przeciwdziałać" - stwierdziła.

Zaznaczyła, że na spotkaniu poruszane były też kwestie dotyczące porządku i bezpieczeństwa w innych ochockich parkach i miejscach rekreacji.

Surowe kary dla biesiadujących w Parku Szczęśliwickim

Burmistrz odniosła się też do pojawiających się w mediach społecznościowych zarzutów, że za takie zachowania odpowiadają obcokrajowcy. "Działania te będę kierowane do wszystkich bez względu na narodowość" - napisała. "Tak! Z bezpieczeństwem nie będziemy dyskutować!" - dodała.

Wpis burmistrz spotkał się z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców.