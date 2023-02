"Do zdarzenia doszło w poniedziałek pod jednym z urzędów pocztowych w Puławach" - relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Puławach. 63-letni mężczyzna skopał jamnika po całym ciele, ponieważ ten miał wejść za nim do urzędu i czekać w przedsionku. Następnie kontynuował atak przy wejściu do budynku.

Pies skrył się w krzakach. Później znaleziono go martwego

"Została podjęta decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok zwierzęcia. Ponadto policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli zapis z monitoringu oraz ustalili świadków zdarzenia" - czytamy na stronie policji.

Według wstępnych ustaleń pies miał wejść za swoim właścicielem do urzędu poczty, co miało zdenerwować 63-latka. Kopniakami zmusił go do opuszczenia budynku. Po tym wydarzeniu zwierzę zaczęło słabnąć - jamnik skrył się w krzakach, gdzie znaleziono go martwego.

"Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności" - przypomina KPP w Puławach.