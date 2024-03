Nauczycielka w Podhorcach obcięła uczennicy włosy. Dziewczynka przyszła do szkoły z kolorowymi końcówkami, co zgodnie z regulaminem placówki jest zabronione. Jedna z nauczycielek postanowiła "wymierzyć jej sprawiedliwość". Chwyciła za nożyczki i obcięła uczennicy włosy. Sprawa trafiła do kuratorium oświaty.