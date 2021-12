- Na terenie województwa lubelskiego, konkretnie w mieście Lublin, został potwierdzony pierwszy przypadek wariantu omikron wirusa SARS-CoV-2 - poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

Jak dodała, osoba zakażona mieszka i studiuje w Lublinie, pochodzi spoza naszego kraju.

"Nie ma ciężkich objawów"

- Jej stan jest dobry, jest izolowana w miejscu zamieszkania, nie ma ciężkich objawów zakażenia. Prowadzone jest intensywne dochodzenie epidemiczne i pobierane są wymazy od wszystkich osób, które miały kontakt z osobą zakażoną - przekazała rzeczniczka.

- Należy się liczyć z tym, że liczba zakażonych Omikronem może się zwiększyć - powiedział z kolei Polsat News wojewoda lubelski Lech Sprawka.



Koronawirus z Chin WHO o Omikronie: Podwojone tempo rozprzestrzeniania



- Jest to pierwsze ognisko, które pokaże jak Omikron będzie się w naszym województwie rozprzestrzeniał. Na razie trudno powiedzieć jak to wpłynie na sytuację w szpitalach - dodał.



Reklama





Omikron w Polsce

Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o 533 nowych zakażeniach i 22 zgonach z powodu COVID-19 na Lubelszczyźnie. W szpitalach na terenie regionu przebywa 901 pacjentów covidowych, w tym 108 na łóżkach respiratorowych.

Do tej pory w Polsce zdiagnozowano 31 przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa w województwach: śląskim, pomorskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim i lubelskim.