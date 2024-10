Ucieczka Bartłomieja B. Prokuratura: Funkcjonariusze SW spali

To nie koniec zarzutów, jakie wymienia prokuratura w związku z ucieczką Bartłomieja B. Pracownicy Służby Więziennej mieli naruszyć procedury, nie przebywając w tym samym pomieszczeniu z osobą pozbawioną wolności.

Co więcej, nie sprawowali nad nią nadzoru . To pozwoliło mężczyźnie zdjąć kajdanki zespolone i swobodnie poruszać się po terenie szpitala w Radecznicy, a ostatecznie uciec.

Akcja służb. Poszukiwania Bartłomieja B.

34-latek z Biłgoraja jest podejrzany w sprawie o zabójstwo dwóch osób. Do zdarzenia doszło w lipcu na terenie powiatu, gdy podejrzany zaatakował siekierą swojego 45-letniego brata i 65-letniego ojca.

Mężczyzna trafił wówczas do aresztu i przebywał w Zakładzie Karnym w Zamościu. Do szpitala psychiatrycznego w Radecznicy przeniesiono go po próbie targnięcia się na swoje życie.