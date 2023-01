- W środę w godzinach popołudniowych pojawiło się zgłoszenie dotyczące zaginionej dziewczynki. Dziecko miało trzy lata i miało zostać zabrane przez ojca. Następnie na odcinku leśnym w gminie Biłgoraj znaleziono samochód, a kilkaset metrów dalej ciało dziecka i mężczyzny - przekazał Interii nadkomisarz, Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Ciosmy: Zaginionej dziewczynki szukali sąsiedzi. Tragiczny finał

- Przez kilka godzin trwały poszukiwania sąsiada, który zabrał córkę. Wszyscy bardzo to przeżywali. Czuliśmy, że to on. W pewnym momencie w lesie pojawiło się mnóstwo radiowozów. Działa policja i straż pożarna - relacjonuje Interii mieszkaniec gminy Biłgoraj.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.



