Jesienna aura dobiega końca, co widać w kilku regionach kraju. Opady śniegu, które rozpoczęły się w piątek wieczorem przyczyniły się do pierwszych wypadków. Jak przekazała policja w Wyszkowie, doszło do trzech zdarzeń drogowych z udziałem siedmiu samochodów. Trzy osoby trafiły do szpitala. Na drodze panują trudne warunki, dlatego funkcjonariusze apelują - "zwolnijmy i zachowajmy ostrożność".