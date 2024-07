Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstw przekroczenia uprawnień w latach 2006-2009 przez funkcjonariuszy CBA w Warszawie . Mieli poświadczać i nakłaniać do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji.

Afera wiedeńska. Agenci CBA pod lupą służb

Postępowaniem objęte są również czyny związane z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy CBA w związku z ujawnianiem i nakłanianiem do ujawnienia w latach 2007-2008 dziennikarzom informacji i dokumentów objętych klauzulą tajne i ściśle tajne . Były to materiały z czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez CBA.

W tym samym śledztwie łódzka prokuratura bada też tzw. aferę wiedeńską, a konkretnie dokumentację stworzoną po to, by potwierdzić przebieg prywatnego wyjazdu agentów CBA do Wiednia. Miał pozory wyjazdu służbowego.