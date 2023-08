Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 21:45 na autostradzie A1 w Hucie Porajskiej . Jak podała łódzka policja, ze wstępnych ustaleń wynika, iż 46-latek kierujący Renault Trafic na prostym odcinku drogi, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go auta i uderzył w tył ciężarowego mercedesa.

Wypadek na A1. Nie żyje jedna osoba

Na ten moment przyczyna tragicznego w skutkach wypadku nie jest jeszcze znana. Policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do tragedii.

Funkcjonariusze łódzkiej policji zwracają się do kierujących z ponownym apelem o zachowanie ostrożności na drodze. "Dostosowujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz do własnych umiejętności. Nadmierna prędkość, brawura, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do tragedii" - podali w komunikacie.